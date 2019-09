Kursy walut. Ryczko: próba odbicia złotego, rynki czekają na EBC

Poranny, środowy handel na rynku walutowym przyniósł ograniczenie spadków na eurodolarze, co wspiera nieco nastroje wokół koszyka EM. Polska waluta kwotowana jest następująco: 4,3460 PLN za euro, 3,9612 PLN wobec dolara amerykańskiego, 4,0107 PLN względem franka szwajcarskiego oraz 4,7907 PLN w relacji do funta szterlinga. Rentowności polskiego długu wynoszą 1,828 proc. w przypadku obligacji 10-letnich.

Ciekawie jest również na funcie (ruch na GBP/PLN z 4,8350 do 4,77 PLN) gdzie funt odrabia straty po rozłamie w partii Konserwatywnej co podbija scenariusz opóźnienia Brexit'u. W przypadku PLN podtrzymuje tezę, iż krótkoterminowo główny impuls deprecjacyjny jest już za nami, a rynek szuka przestrzeni do korekty spadkowej na parach. Kluczowe pozostają oczywiście nastroje na szerokim rynku.