Kursy walut. Złoty mocniejszy po zwycięstwie Bidena

Po tym jak piątkowa sesja przyniosła utrzymanie spadkowego trendu notowań kursu złotego, w weekend doszło do przełamania poziomu 4,50 za euro.

Po tym jak w sobotę rynki obiegła informacja, że według głównych amerykańskich mediów to Joe Biden zostanie nowym amerykańskim prezydentem, kurs eurodolara podszedł pod 1,20 - zwycięstwo Bidena oznacza m.in. możliwe wprowadzanie kolejnych stimulusów fiskalnych w USA i stabilniejszą politykę zagraniczną kraju.

Spadek kursu USD/CNY (dolara wobec juana) do najniższego poziomu od ponad dwóch lat, poniżej poziomu 6,60, dodatkowo wspierał nastroje względem złotego i innych walut regionu (czeskiej korony i węgierskiego forinta). Wśród inwestorów wzrosły oczekiwania na zakończenie, a co najmniej na zmniejszenie, napięć politycznych pomiędzy Waszyngtonem a Pekinem.

Według NFP, w ubiegłym miesiącu liczba etatów w sektorach pozarolniczych wzrosła o 638 tys. i była wyższa od oczekiwań analityków, ale tempo odbudowy utraconych miejsc pracy osłabło (we wrześniu przybyło 661 tys.).

Amerykański rynek pracy normalizuje się w wolniejszym tempie niż tego wcześniej oczekiwano, a to bardzo istotny czynnik w kontekście tzw. pełnego zatrudnienia, brany mocno pod uwagę przez amerykańską Rezerwę Federalną. W klimacie boju o Biały Dom, listopadowe posiedzenie FOMC znalazło się jednak w cieniu polityki.

Uwagę przyciągać będzie też pandemia i jej negatywne skutki ekonomiczne. Pełny lockdown nie został jeszcze w Polsce wprowadzony, jednak wraz z rosnącą liczbą zakażeń COVID-19 staje się to coraz bardziej prawdopodobne (wysokie ryzyko wprowadzenia narodowej kwarantanny). Rynki śledzić też będą sytuację pandemiczną na świecie.

Z krajowych danych makroekonomicznych opublikowane zostaną wstępny odczyt PKB za III kwartał i październikowa inflacja CPI. Choć wzrost gospodarczy w ub. kwartale pokaże najprawdopodobniej poprawę (ekonomiści PKO BP oczekuję -1,7 proc. rok do roku wobec -8,4 proc.), jednak nie powinny stanowić istotnego wsparcia dla złotego, gdyż perspektywy gospodarcze kraju w dużej mierze będą teraz zależeć od ograniczeń, które zaczęły być wprowadzane w IV kwartale i jak oczekuje rynek krajową gospodarkę czekać może wyraźne spowolnienie.

Z kolei październikowy CPI powinien zostać potwierdzony na poziomie 3,0 proc. rok do roku. Inflacja obecnie nie jest jednak w centrum uwagi RPP. Zeszłotygodniowe jej posiedzenie potwierdziło, że członkowie RPP będą skupiać się na wzroście gospodarczym, dla którego ważnym czynnikiem byłby słabszy złoty, który "nie dostosowuje się do globalnego wstrząsu wywołanego pandemią oraz poluzowania polityki pieniężnej NBP”, jak podkreślili w komunikacie wydanym po posiedzeniu. Pole do silniejszego umocnienia złotego wydaje się więc ograniczone.