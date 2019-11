Kursy walut. Złoty pod presją słabych danych

Po wysoce rozczarowującym październikowym odczycie PMI dla polskiego przemysłu (najniższy poziom indeksu od ponad dekady) złoty nie ma motywacji do powrotu, do poziomów osiągniętych po posiedzeniu Fed (4,25 na EUR/PLN). Do tego lepsze od prognozowanych dane z USA (wzrost indeksu ISM usług do 54,7 wobec 53,5 oczekiwanych) wspierały dolara (kurs EUR/USD spadł w okolice 1,106), co dodatkowo ciążyło złotemu.