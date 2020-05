Kursy walut. Złoty stabilny, ale słabe dane nie pozwalają na większy optymizm.

Początkowo stabilizacji złotego sprzyjały opublikowane dane z Chin dotyczące bilansu handlowego za kwiecień, gdzie nieoczekiwanie odnotowano wzrost eksportu o 3,5 proc. rok do roku. To nasiliło spekulacje, co do ożywienia w globalnej gospodarce i nałożyło się na wcześniejsze oczekiwania związane z dalszym znoszeniem lockdownów.

W czwartek decyzję o zmianie stóp procentowych podjął Narodowy Bank Czeski (CNB), obniżając główną stopę o 75 pb do 0,25 proc. (mocniej niż spodziewali się ekonomiści, którzy zakładali 50 pb). Jednak CNB nie dołączył do banków z Polski, Węgier czy Rumunii, które ogłosiły programy skupu aktywów, uznając, że nie widzi na razie konieczności dostarczania płynności dla instytucji finansowych.

Ponadto czeskie władze zaznaczyły, że w pierwszej kolejności zamierzają koncentrować się na obniżkach stóp, co oznacza, że repo zostałoby obniżone do poziomu 0,05 proc. (techniczne zero) przed rozpoczęciem skupu aktywów. Decyzja CNB przyczyniła się do zauważalnego spadku rentowności czeskich obligacji na rynku wtórnym, a także osłabienia czeskiej korony. To przyczyniało się do chwilowego wzrostu kursu euro powyżej 4,56 zł, ruch ten został jednak zanegowany.