Miliony dolarów zakopane w śmieciach. Właściciel chce je odzyskać. "Musimy iść na bitwę"

James Howells przez pomyłkę wyrzucił dysk twardy z ośmioma tysiącami bitcoinów do śmieci. Potem sprzęt trafił na wysypisko w walijskim Newport. 36-letni Brytyjczyk jest jednak bardzo zdeterminowany w poszukiwaniu swoich bitcoinów, których aktualna wartość wynosi ok. 181 mln dolarów. Nie poddaje się, choć ta walka trwa już 10 lat.

Chce odzyskać zakopane w śmieciach miliony

Zatrudnił prawników, którzy mają mu pomóc w odzyskaniu dysku. Oni już napisali do lokalnych władz pismo z prośbą o legalny dostęp do terenu wysypiska.

Plan odzyskania należącego do Howellsa dysku twardego to li przeszukanie ponad 100 000 ton śmieci, co miałoby kosztować 11 mln dol. Do tego zadania zaangażowane zostałyby wszelkie nowinki technologiczne, takie jak psy-roboty, specjalne kamery, czy maszyny wykorzystujące sztuczną inteligencję.