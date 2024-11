Miliony płyną do TVP i Polskiego Radia

Pieniądze dla TVP

We wrześniu money.pl informował, że 700 mln zł z rezerw celowych ma trafić na kontynuację działalności ustawowej TVP i Polskiego Radia .

Media publiczne są w trudnej sytuacji finansowej z powodu wstrzymywania się KRRiT z wypłatami pieniędzy z abonamentu. 7 lutego KRRiT zdecydowała w uchwale, że środki z abonamentu RTV mają trafiać do depozytu sądowego.

Nie spieszą się z likwidacją abonamentu

- To anachroniczna opłata, za sam fakt posiadania odbiornika radiowego lub telewizyjnego . Tymczasem dzisiaj radia możemy słuchać w smartfonie, a telewizor może służyć jako wyświetlacz i nie musimy wcale na nim oglądać programów telewizyjnych, jednak abonament za niego trzeba płacić - wskazuje poseł Maciej Wróbel z KO, przewodniczący sejmowej podkomisji ds. mediów i polityki audiowizualnej.

Oznacza to, że w przyszłym roku trzeba będzie jeszcze zapłacić abonament RTV w pełnej wysokości. Opłata za posiadanie radia wynosi 8,70 zł miesięcznie, czyli 104,4 zł rocznie. Abonament za radio i TV to 27,3 zł miesięcznie, czyli 327,6 zł rocznie. Ten, kto wniesie opłatę za cały rok z góry do 25 stycznia, otrzyma 10-proc. zniżkę.