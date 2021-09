Chcesz tak zainwestować pieniądze? UOKiK ostrzega

UOKiK w ramach kampanii społecznej "Policz i nie przelicz" się informuje konsumentów o ryzykach związanych z różnymi typami inwestycji. Urząd antymonopolowy wziął tym razem pod lupę fundusze inwestycyjne . To rodzaj zbiorowego inwestowania pieniędzy: inwestorzy wpłacają środki do funduszu, a towarzystwo inwestuje je dalej (np. w akcje, obligacje, nieruchomości czy wierzytelności).

Fundusze inwestycyjne nie gwarantują zysku

Urząd podkreśla, że z pozoru fundusze inwestycyjne mogą wydawać się atrakcyjne dla osób, które nie mają wystarczającej wiedzy, doświadczenia lub czasu, by samodzielnie inwestować swoje oszczędności. W praktyce jednak TFI mają skomplikowany charakter i nie gwarantują zysku.

Urząd podkreśla, że choć są różne typy funduszy, to w praktyce każdy z nich wiąże się z licznymi ryzykami . Przykład? Jeżeli chodzi o fundusze powiązane z akcjami , to istnieje ryzyko związane z wyceną wartości jednostek lub certyfikatów w związku ze zmianami wartości portfeli akcji, które wynikają z ich notowań.

W okresie hossy mogą zatem przynosić ponadprzeciętne zyski, ale jeżeli dojdzie do załamania rynku, to taka inwestycja przyniesie znaczne straty.

UOKiK: zwracaj uwagę na opłaty i koszty

Urząd antymonopolowy przypomina również, że inwestycja w TFI może się wiązać z określonymi opłatami, które mają np. sfinansować koszty działalności funduszu. Co istotne, mogą być one pobierane w różnych momentach realizacji umów. Część może mieć charakter stały, ale niektóre np. mogą być pobierane jednorazowo w zależności od dokonanych operacji.

Do tego jeszcze dochodzą opłaty manipulacyjne, prowizje i inne należności naliczane przez fundusze inwestycyjne. Urząd proponuje, by zawsze weryfikować sposób wyliczenia wartości środków pieniężnych wypłacanych w momencie wycofania środków z TFI. Należy to zrobić jeszcze przed decyzją o wpłacie swoich oszczędności.