Najnowsze dane z polskiej gospodarki. Wiadomo, co z przemysłem

PMI dla przemysłu w maju - dane S&P

Dwuletni okres redukcji zatrudnienia

Niska presja inflacyjna

"Poniżej prognoz"

Dane skomentowali eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego. "Indeks PMI spadł w maju z 45,9 do 45 pkt, dużo poniżej prognoz. Słabsze wyniki widoczne były wśród wszystkich komponentów poza oceną zapasów. Komentarz S&P wskazuje, że szczególnie słabo prezentuje się ocena zamówień eksportowych - zwłaszcza do Niemiec i Francji" - napisali.

W podobnym tonie wypowiedzieli się eksperci XTB. "Bardzo słaby PMI dla Polski za maj - spadek do 45 punktów przy oczekiwaniu odbicia do poziomu 47.1. Zupełnie odbiega to od trendu europejskiego, gdzie w ostatnim czasie mamy jednak powrót do wyższych poziomów. Złoty traci dzisiaj, ale słabość trwa od godziny 08:00" - napisali w komentarzu.