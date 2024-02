Zapomnij, że nimi zapłacisz. Tych banknotów nie użyjesz w sklepie

Zdarza się, że banknoty, które posiadamy, są naderwane czy zniszczone. To problem, z którym wielu z nas spotyka się na co dzień. Jak się okazuje, sprzedawcy czy kasjerzy mają prawo odmówić przyjęcia takich uszkodzonych pieniędzy. Co zatem zrobić, gdy mamy do czynienia z taką sytuacją?