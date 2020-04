News money.pl: Biedronka nagrodzi pracowników, daje 2300 zł

Money.pl dotarło do pisma skierowanego do pracowników Biedronki oraz listu prezesa sieci handlowej Pedro Soaresa dos Santosa. Czytamy w nim, że każdy pracownik może liczyć na 2300 zł brutto "nagrody specjalnej". Pieniądze zostaną wypłacone wraz z wynagrodzeniem za kwiecień. Nieoficjalnie wiemy, że pracownicy dopiero będą o tym informowani.

Jak udało nam się ustalić, 2300 zł brutto premii należało będzie się pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę , pracującym w takiej formie co najmniej od 1.04.2019 r. oraz tym, którzy nie są "menadżerami ocenianymi w ramach procesu PMC". Jeśli ktoś pracuje na niepełny etat, to premia zostanie proporcjonalnie przeliczona.

Kolejne obostrzenia, które sprawią, że pracownik premii nie dostanie, to:

Pojawił się też zapis dotyczący nieobecności, które nie wykluczają premii, to:

Listo do pracowników - jak ustaliło money.pl - napisał nawet prezes grupy Jeronimo Martins Pedro Soares dos Santos. "Żyjemy w bardzo trudnych i niepewnych czasach, pogrążeni w głębokiej pandemii, która sprawiła, że świat podjął niestrudzoną walkę z chorobą nieznającą żadnych granic" - czytamy.

"Ten głęboki kryzys uświadomił uświadomił wszystkim to, co w naszej Grupie wiedzieliśmy zawsze: Wasza praca, dzięki której umożliwiamy milionom rodzin zakupienie żywności i produktów niezbędnych do życia, ma kluczowe znaczenie" - podkreślił dos Santos.