Biedronka będzie czynna całą dobę. Specjalna akcja przed świętami

O nowych godzinach otwarcia Biedronka poinformowała w komunikacie prasowym. Będą one obowiązywały do Wielkiego Piątku włącznie, czyli do 10 kwietnia.

Wielu klientów i same sieci handlowe mają obawy, że jeszcze bardziej wydłuży to kolejki osób oczekujących na wejście do sklepu. Może nawet dochodzić do rękoczynów. Dodatkowo sklepy alarmują, że zmniejszą się przez to ich przychody.