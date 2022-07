Nieoficjalnie: Joanna Tyrowicz trafi do RPP. Wcześniej już pracowała z Adamem Glapińskim

Zagłoba 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nie ważne co umie ale dla Glapińskiego zdrowa dziwa i nie brzydka w porównaniu do niego a i troche się dorobi bo Lapa damom dobrze płaci za prace nawet jak potrzeba to i po godzinach=daje duzo bo nie swoje wiec mu nie zależy ?