Państwowe spółki dotują sport. Sasin: ponad 200 mln zł rocznie

Jak podkreślił, przejawia się to wsparciem poszczególnych sportowców, ale przede wszystkim wsparciem związków sportowych, klubów i poszczególnych imprez. - Warto wspomnieć również o wsparciu sportu powszechnego, który pozwala dbać o zdrowie i kondycję, a także sportu dzieci i młodzieży - dodał.

- Z perspektywy ponad roku funkcjonowania Ministerstwa Aktywów Państwowych i analizy tego, co dzieje się w spółkach Skarbu Państwa, możemy powiedzieć, że w tym zakresie ich rola wykonywana jest dobrze, ale to nie znaczy, że nie może być wykonywana jeszcze lepiej - dodał Sasin.

- Wychodzę z takiego założenia, że najlepiej, jeśli tego typu sprawami zajmują się fachowcy. Bardzo się cieszę, że będziemy mogli współpracować. To jest bardzo dobra wiadomość dla polskiego sportu - podkreślił Sasin.

- Dużo przed nami i cieszę się, że będę mogła pomagać. Myślę, że to wsparcie można kierować jeszcze lepiej i jeszcze mocniej, szczególnie do sportu powszechnego, tam gdzie przygoda ze sportem się zaczyna. Państwo polskie myśli o sporcie w sposób strategiczny i perspektywiczny, bo to jest proces na lata. Nic nie przychodzi łatwo, a szczególnie wynik sportowy - powiedziała Dmowska-Andrzejuk.