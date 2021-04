S&P ocenia polską gospodarkę. Kościński: stworzyliśmy solidne podstawy

Raport o Polsce

Ministerstwo podkreśliło, że w 2021 roku S&P spodziewa się ożywienia gospodarczego w Polsce do 3,4 proc. PKB, co doprowadzi do poprawy sytuacji fiskalnej. W 2022 r. oczekuje przyspieszenia wzrostu PKB do 4,4 proc. w związku ze wzrostem popytu krajowego, znaczącymi dotacjami unijnymi i odbiciem w Europie.