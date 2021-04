Szczepienia w sieciach handlowych. Trwają przygotowania

W ramach nowelizacji Narodowego Programu Szczepień powstaną nowe punkty i miejsca szczepień. Sieci handlowe są żywo zainteresowane tą możliwością i przygotowują się do szczepień pracowników - podaje portal dlahandlu.pl.

Organizacje handlowe od dawna apelują o jak najszybsze zaszczepienie pracowników tego sektora gospodarki. Tymczasem 30 marca rząd przedstawił zmiany w Narodowym Programie Szczepień. Jedna z kilku zmian zakłada, że szczepienia będą mogły odbywać się w dużych zakładach pracy (będzie wymagane minimum 500 chętnych do zaszczepienia pracowników)

Pracodawca będzie musiał podpisać umowę z osobami upoważnionymi do wykonywania szczepień, zabezpieczyć miejsce, które będzie spełniało normy bezpieczeństwa z punktu widzenia pacjenta, zorganizować całość od strony logistycznej, a następnie złożyć zamówienie do rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, która dostarczy we wskazane miejsce zamówioną liczbę szczepionek.