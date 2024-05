Polacy kupują na potęgę takie nieruchomości. Ceny wystrzeliły

Jak wynika z danych przedstawionych w raporcie Polskiego Instytutu Ekonomicznego, jeden typ nieruchomości budzi w Polsce wyjątkowe zainteresowanie. Liczba nowych ofert sprzedaży działek rekreacyjnych osiągnęła poziom nienotowany od dawna. Do końca 2023 roku wskaźnik w żadnym kwartale nie przekraczał 300 ogłoszeń tygodniowo. Natomiast w kwietniu 2024 roku na rynek średnio wpływało ponad 1000 ofert co tydzień, co może zwiastować jeszcze większy wzrost podaży w II kwartale.