Polacy w końcu zaczęli wydawać? Są nowe dane o sprzedaży detalicznej

Sprzedaż detaliczna w maju - dane GUS

Spośród prezentowanych grup o znacznym udziale sprzedaży przez Internet wzrost udziału raportowały przedsiębiorstwa z grup: "meble, rtv, agd" (z 15,1 proc. przed rokiem do 16,4 proc.), "prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach" (odpowiednio z 22,2 proc. do 22,3 proc.). Jednostki z grupy "tekstylia, odzież, obuwie" wykazały natomiast spadek udziału (z 22,6 proc. do 22,5 proc.) - podaje GUS.

"Niemal w konsensusie"

Odczyt skomentowali analitycy. "Sprzedaż detaliczna niemal w konsensusie (4,9 proc. r/r vs 5 proc. r/r), budowlanka sporo słabiej (-6,5 proc. r/r vs oczekiwane -3,8 proc. r/r). Potwierdza się to, że jeśli na czymś ma się w tym roku trzymać wzrost to na konsumencie" - czytamy w komentarzu mBanku.