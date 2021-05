Rośnie w cieniu Bitcoina i już teraz bije rekordy. Zapłacimy za niego małą fortunę

I to jest ? 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Dziwne. Deprecjonuje sie Kryptowaluty krytykuje podwaza ich realna wartos. Ale Pan Premier Morawiecki ma pod kontrola wszystkie Kantory handlujace kryptowalutami na dodatek kazady kto kupuje misi podac wszystkie dane osobowe Imie Nazwisko adres itd. Po co ? Musisz zaplacic podatek od tych " bezwartosciowych " walut. Kupujac Dolary czy Euro mozesz inwestowac i nikt nie wie co z nimi zrobisz. Ale jak masz Konto Bitcoina to juz nie. 19 % musisz oddac Wladzy. Ryzykujesz swoje oszczednosci w cos co moze duzo stracic lub zyskac Ale Rzad i Urzas Skarbowy upomni sie o Swoje choc to takie glupie naiwne i bezmyslne to inwestowanie w ta Kryptowalute. Skoro jest taka " bezwartosciowa " to dlaczego zacieraja rece i sie slinia na pokazne zyski z jej sprzedazy i obrow na Gieldach.