To miasteczko w Europie dostało fortunę w spadku po nieznajomym

Miasteczko dostało fortunę

Zaskoczeni i zachwyceni mieszkańcy oraz urzędnicy zastanawiają się teraz, na co przeznaczyć niespodziewany prezent.

- To nadzwyczajna kwota. Przekracza wszelkie wyobrażenia - powiedział lokalnej stacji radiowej Guy Paris, burmistrz Thiberville.

- Jeszcze nie wiemy, co z nią zrobimy, ale nie wydamy wszystkiego. Będziemy zarządzać tym darem tak, jak zawsze robiliśmy to z naszym budżetem miejskim – z rozwagą i odpowiedzialnością - dodał.

Oto na co chcą przeznaczyć pieniądze

Thiberville zamierza teraz spłacić kredyt bankowy w wysokości ponad 400 tys. euro, zaciągnięty na budowę szkoły podstawowej. Ponieważ miasto jest podmiotem publicznym, nie będzie musiało płacić podatku od spadków. Wśród ewentualnych projektów do sfinansowania ze spadku należą ogród z placem zabaw, boisko do gry w bule z panelami słonecznymi, które będą dawały cień, boisko do piłki nożnej.