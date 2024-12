Wiadomo, skąd jest świeżo upieczony multimilioner. Polak wygrał 91 mln zł

Wiadomo już, gdzie padła gigantyczna wygrana w Eurojackpot . Szczęśliwy kupon został wypełniony na Podkarpaciu . Gracz z powiatu rzeszowskiego bezbłędnie wytypował kombinację liczb w pierwszym stopniu wygranych, co wymagało trafienia pięciu liczb z zakresu 1-50 oraz dwóch z dwunastu dodatkowych.

W tym samym losowaniu szczęście uśmiechnęło się również do innych graczy. Czterech uczestników - trzech z Niemiec i jeden z Czech - zdobyło nagrody drugiego stopnia w wysokości 2 233 589 złotych każda.

Na czym polega Eurojackpot?

Gra liczbowa Eurojackpot zadebiutowała w Polsce we wrześniu 2017 roku, szybko zyskując popularność wśród graczy. Mechanizm gry opiera się na prostej zasadzie - należy wytypować pięć liczb z zakresu od 1 do 50 oraz dwie z dwunastu możliwych . Organizatorzy wprowadzili udogodnienia dla graczy, umożliwiając zakup kuponów nie tylko w tradycyjnych punktach, ale także przez internet oraz w aplikacji mobilnej.

Losowania mają miejsce dwa razy w tygodniu - we wtorki i piątki między godziną 20:00 a 21:00. Dla wygody graczy, transmisję można śledzić na żywo na oficjalnej stronie internetowej Lotto , co zwiększa transparentność całego procesu.

Wygrał, teraz zapłaci podatek

Zgodnie z polskim prawem, każda wygrana przekraczająca 2280 złotych podlega 10-procentowemu podatkowi od gier hazardowych. W przypadku najnowszej wygranej oznacza to, że do budżetu państwa wpłynie ponad 9 milionów złotych. Jest to istotny zastrzyk finansowy dla skarbu państwa, który zasili różne obszary wydatków publicznych.