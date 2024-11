Trudny poniedziałek dla złotego. Polska waluta mocno się osłabiła

Poniedziałkowa sesja na rynku waluty nie należy do udanych dla złotego, który w ciągu dnia mocno tracił na wartości względem dolara amerykańskiego, euro, franka szwajcarskiego oraz funta brytyjskiego.

Około godziny 18.00 kurs pary walutowej USD/PLN rósł o 1,41 proc. do poziomu 4,10 zł. EUR kosztowało 4,36 zł (wzrost o 0,84 proc.), zaś CHF 4,66 zł (wzrost o 1 proc. Z kolei za GBP trzeba było zapłacić 5,27 zł, co oznacza wzrost o 1,1 proc.

Co warto podkreślić, 11 listopada w Polsce obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości i jest to dzień wolny od pracy. Nie działa giełda w Warszawie, natomiast trwa handel na rynku walutowym. W przypadku złotego skala obrotów może być jednak mniejsza niż w przypadku pozostałych walut, co może mieć wpływ na jego osłabienie.