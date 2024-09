Tyle będzie kosztować odbudowa po powodzi. Gigantyczne straty

Stanem klęski żywiołowej objętych jest 749 miejscowości i 2 mln 390 tys. osób; realnie powodzią dotkniętych jest 57 tys. osób - poinformował w sobotę we Wrocławiu szef KPRM Jan Grabiec.

Największe straty na Dolnym Śląsku

Szacunki z powiatu kłodzkiego mówią o ok. 342 mln, ale, jak zastrzegł Awiżeń, Lądek-Zdrój, Bystrzyca i Kłodzko jeszcze nie oszacowały swoich strat, więc ich wysokość będzie się zmieniać. Powiat oławski ogłosił, że powódź zniszczyła region, powodując straty w wysokości 456 mln zł, powiat karkonoski - 425 mln zł, powiat bolesławiecki - 281 mln zł, powiat lwówecki - 200 mln zł. W województwie, według ostatnich danych uszkodzonych zostało ok. 6 tys. budynków mieszkalnych, ok. 3,5 tys. budynków gospodarczych i 426 obiektów użyteczności publicznej.