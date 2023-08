"Wrzutka" do europejskich emerytur. PiS zmienia sposób funkcjonowania SKOK-ów

Ustawa o OIPE (Ogólnoeuropejskim Indywidualnym Produkcie Emerytalnym), czyli tzw. europejskiej emeryturze, ma uzupełnić podstawowe systemy emerytalne dostępne w Polsce, takie jak: ZUS, IKE i IKZE. To rozwiązanie wprowadzane przede wszystkim z myślą o tych osobach, które pracują za granicą.

Senat jednak wniósł o odrzucenie ustawy w całości , z czym nie zgodził się Sejm . Jak się okazuje, akt mający w założeniu wdrożyć europejski instrument do polskiego systemu, posłużył Prawu i Sprawiedliwości do wprowadzenia zmian w sposobie funkcjonowania SKOK-ów.

Czym miały być SKOK-i

Zwróciła na to uwagę Bianka Mikołajewska . Dziennikarka Magazynu Wirtualnej Polski na portalu X (dawny Twitter ) opisała perypetie Spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Pierwotnie były one założone jako instytucje samopomocy finansowej, zrzeszającymi ludzi, którzy np. pracują w jednym zakładzie. Dlatego też nie podlegały one pod nadzór państwa. Z czasem zmieniono przepisy tak, że dołączyć do nich mogli niemal wszyscy Polacy.