Ważą się losy europejskiej emerytury. Sejm zdecyduje

SKOK ? Złodziejstwo pis w biały dzień. Wywozili taczkami pieniądze klientów, a prokuratura PIS widać na to pozwala. Przekręty w SKOK'ach biją na głowę wszystko, co do tej pory złego się wydarzyło na rynkach finansowych w Polsce. I nie ma winnego i nie ma kary za złodziejstwo. Te 4,3 mld wypłacone klientom z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego to jedynie część pieniędzy które, że zacytuję klasyka, ktoś teraz ma. BFG gwarantuje wkłady do 100.000 Euro, wszyscy ci, którzy mieli (nie daj boziu) w SKOKach więcej stracili te środki bezpowrotnie. 1. Ile tego było? 2. Na rzecz kogo stracili te pieniądze? 3. Ile z tych pieniędzy (których zabrakło dla ich właścicieli) wylądowało w Funduszu Inwestycyjnym w Luksemburgu? 4. Ile ten Fundusz zainwestował w propisowskie media i portale i w jakim czasie? 5. Dlaczego odpowiedzi na wszystkie te pytania pozostają tajne, kto je utajnił i dlaczego? 6. Dlaczego Bierecki jako twórca systemu okradania wszystkich Polaków pozostaje nadal na wolności? Šrodki BFG to pieniądze nas wszystkich, ściągnięte z każdego klienta banku przy każdej transakcji. W przypadku Amber Gold stracili naiwni i fantaści. W przypadku SKOKów okradzeni zostali wszyscy Polacy. Na wielokrotność sumy. W białych rękawiczkach. Winnych najwidoczniej nie ma. Wygląda na to, że polski naród złożył się na kampanię wyborczą i medialną PISu w latach 2012-2015.