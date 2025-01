"Wstąpiłby do wojska". Minister gospodarki Niemiec mówi o zbrojeniach

Minister gospodarki i wojsko

Habeck zadeklarował w rozmowie ze "Spieglem", że dziś wstąpiłby do Bundeswehry. Przyznał, że w czasach zimny wojny odmówił służby wojskowej, ale teraz sytuacja jest inna. - Dziś nie miałbym już żadnego moralnego argumentu, żeby odmówić. Agresor taki jak Putin wykorzystuje słabość w sposób bezwzględny - powiedział lider Zielonych.

Obecnym celem NATO jest, aby państwa sojuszu inwestowały co najmniej 2 proc. swojego PKB w obronność. Według najnowszych danych NATO, Niemcy przeznaczyły w 2024 r. na obronę około 90,6 mld euro, co odpowiada ok. 2,1 proc. PKB kraju. W ubiegłym roku tylko cztery z 32 państw NATO (oprócz USA) osiągnęły prawdopodobnie poziom trzech procent.