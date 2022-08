Wszyscy nauczyli się na błędach. Gdzie po kredyt ze stałym oprocentowaniem?

Jedną z najważniejszych cech, której szukają osoby zainteresowane kredytem, jest obecnie pewność, że ich rata się nie zmieni i będą mogły na stałe wkomponować ją w domowy budżet, nie zerkając co miesiąc z przerażeniem na kolejną decyzję Rady Polityki Pieniężnej.

Mimo że (w przeciwieństwie do kredytów hipotecznych) nie ma żadnych prawnych regulacji, które narzucałyby na banki obowiązek wprowadzenia do portfolio produktowego kredytu gotówkowego ze stałym oprocentowaniem, to same to zrobiły. Jest to teraz bowiem najlepszy sposób na przyciągnięcie nowych klientów.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Rekordowa inflacja w Polsce. "Prezes Glapiński stracił wiarę w swoje słowa"

Czy kredyty gotówkowe mają stałe oprocentowanie?

Przed serią podwyżek stóp procentowych dominowała zmienna stopa w segmencie kredytów gotówkowych. Oprocentowanie stałe zaczęło w większej liczbie banków pojawiać się dopiero niedawno. Z czego to wynika? Z punktu widzenia kredytodawcy korzystniej jest udzielić kredytu z oprocentowaniem zmiennym, który dostosowuje się do zmian rynkowych. Natomiast gdy bank gwarantuje stałą stopę, to ryzyko rynkowe bierze na siebie.

Teraz jednak wprowadzenie gwarancji niezmiennej raty to standard, którego oczekują klienci, więc już bez problemu można znaleźć kredyty gotówkowe ze stałym oprocentowaniem.

Który bank ma stałe oprocentowanie kredytu gotówkowego?

Alior Bank ze stałą stopą proponuje kredyt konsolidacyjny, w ramach którego można połączyć swoje zobowiązania w jedno. Można skonsolidować od 30 do 200 tys. zł z oprocentowaniem 14,90 proc. i zerową prowizją. Kredyt możemy spłacać nawet przez 10 lat i przez ten cały czas oprocentowanie nie ulegnie zmianie. Trzeba jednak wykupić obowiązkowo ubezpieczenie kredytu, które jest dodatkowym kosztem.

Do 14 października 2022 r. w Banku Millennium można skorzystać z pożyczki na dowolny cel ze stałym oprocentowaniem na 5 lat (jest tylko jeden okres spłaty to wyboru). Dostępne kwoty to: 5, 10, 15, 20, 30 lub 40 tys. zł. Oprocentowanie wynosi 8,99 proc., a prowizja 0 proc. Nie trzeba korzystać z ubezpieczenia.

Z kolei w Banku Pocztowym do 31 sierpnia 2022 r. jest dostępny kredyt gotówkowy na kwotę od 300 zł do 100 tys. zł, a spłatę można rozłożyć na okres od 3 miesięcy do 60 lat. Przez ten cały czas oprocentowanie się nie zmieni i wynosi 12,49 proc. Prowizja nie będzie pobierana, gdy zdecydujemy się na wykupienie ubezpieczenia, w innym przypadku wyniesie ona 5 proc. pożyczonej kwoty.

ING Bank Polski gwarantuje stałe oprocentowanie dla pożyczek zaciąganych na maksymalnie 3 lata. Można pożyczyć od 1 do 160 tys. zł. Oprocentowanie wynosi 11,49 proc. (można je obniżyć do 10,99 proc., wykupując ubezpieczenie), a bank nie pobiera prowizji.

Santander Consumer Bank zaś przygotował kredyt gotówkowy "Równoratka", który można zaciągnąć na kwotę 5, 10 lub 15 tys. zł na okres 42 miesięcy. Przy kredycie na 5 tys. zł stała rata wynosi 150 zł, przy 10 tys. zł 300 zł, a przy 15 tys. zł 450 zł. Oferta jest skierowana tylko dla nowych klientów banku.

Kredyt gotówkowy – oprocentowanie stałe czy zmienne?

Wysokość oprocentowania opisanych wyżej ofert jest zbliżona do tych z oprocentowaniem zmiennym, oferowanych przez poszczególne banki. Wyjątkowo droga jest konsolidacja Alior Banku i w jej przypadku dużo bardziej opłaca się wybrać zmienną stopę.

Stała stawka daje jednak gwarancję, że rata naszego kredytu się nie zmieni, więc delikatne różnice w kosztach można potraktować jako ubezpieczenie, które chroni przed wzrostem raty, więc jeśli jesteśmy skłonni dopłacić za tę stabilizację, to opłaca się to zrobić.

Pamiętajmy, że oprocentowanie zmienne kredytu gotówkowego opiera się na stawce WIBOR®, który wraz z początkiem przyszłego roku zostanie zlikwidowany. Jeśli wybierzemy stałą stawkę, to niezależnie od tego, jaki wskaźnik go zastąpi i ile będzie wynosił, to raty cały czas będziemy płacić tyle samo.

Anna Serafin, ekspertka porównywarki finansowej totalmoney.pl

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.