Zagraniczne firmy chcą lokować pieniądze w Polsce

Wzrost liczby projektów bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w pierwszych czterech miesiącach tego roku udało się osiągnąć tylko kilku krajom. Polska nie dość, że jest wśród nich, to jest też liderem.

Liczba ogłoszonych inwestycji od stycznia do końca kwietnia sięgnęła 165 (wobec 145 rok temu) - wynika z danych fDi Markets, analitycznej spółki z grupy Financial Times.

Jak czytamy, w analizie wzięto pod uwagę również projekty w nieruchomości. To one stanowią główną część inwestycji w Polsce, ale wzrost zapewniły projekty z branży energii odnawialnej. Od stycznia do końca kwietnia ogłoszono ich 16, podczas gdy rok temu był tylko jeden.