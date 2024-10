Zamieszanie z rządowym programem. Opłaty za żłobki wzrosły, więc... są niższe. Wyjaśniamy

Żłobki masowo podnoszą opłaty - alarmują rozżaleni rodzice. Jak jest naprawdę? - Opłata to 1500 zł plus wyżywienie, a rodzic ma prawo ubiegać się o 1500 zł dofinansowania. Tyle tylko, że nam musi te środki zapłacić z góry. A zwrot dostanie po kilku tygodniach, kiedy my dostaniemy środki od ZUS-u - tłumaczy nam dyrektorka jednej z placówek w Poznaniu.