Zasiłek pogrzebowy mocno w górę. Podano datę

Sprawę zasiłku można załatwić bardzo prosto bez walki o niego co jakiś czas. Wystarczy go powiązać powiedzmy ze średnią krajową, czy najniższą, nie jedną, a chociażby 1.5 takiej krajowej i sprawa będzie załatwiona raz na zawsze. Jest jednak jedno ale. Bo jak znam życie, a trochę je znam, bo sam jestem w wieku przedcmentarnym to jak wzrośnie kwota zasiłku pogrzebowego to w ślad za nim pójdą w górę ceny usług pogrzebowych. Tak więc całą te śmietankę, tak to nazwijmy spiją firmy z tej branży, z ludzie jak dużo dopłacali tak będą musieli nadal dopłacać, może nawet więcej niż dzisiaj!