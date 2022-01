Zaskoczenie na Węgrzech. NBP znowu zostaje w tyle

W Polsce nie milkną echa wypowiedzi prezesa NBP Adama Glapińskiego dla Bloomberga, który wyraził przekonanie, że stopy procentowe w Polsce powinny wzrosnąć mocniej, niż oczekuje rynek . To sugeruje, że już 8 lutego może dojść do podwyżki głównej stawki oprocentowania NBP , która wynosi obecnie 2,25 proc.

Podobny kierunek obrał węgierski bank centralny. Z tą różnicą, że tamtejsi bankierzy od razu przeszli do czynów. We wtorek odbyło się posiedzenie, na którym zdecydowano o podniesieniu głównej stopy procentowej z 2,4 do 2,9 proc.