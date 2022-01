Adam Glapiński dla agencji Bloomberg: "Stopy procentowe w Polsce powinny być jeszcze wyższe"

- Będę starał się przekonać członków Rady Polityki Pieniężnej do wydłużenia cyklu podwyżek stóp w tym roku — zadeklarował Glapiński w rozmowie z Bloombergiem. Odpowiedź prezesa NBP na pytania agencji cytuje TVN24.

Zdaniem Bloomberga stanowisko szefa Narodowego Banku Polski to efekt najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Wynika z nich m.in., jak informował wcześniej money.pl, że produkcja przemysłowa w grudniu wzrosła o 16,7 proc. rok do roku .

Agencja przewiduje, że bank centralny może w najbliższych miesiącach podjąć bardziej zdecydowane kroki, jeśli chodzi o stopy procentowe. By zdławić inflację, która jest najwyższa od ponad 20 lat . GUS podaje, że w grudniu 2021 roku ceny wzrosły o 8,6 proc. rok do roku .

Raty kredytów znów pójdą w górę

Rada Polityki Pieniężnej cztery razy z rzędu podniosła stopy procentowe. W październiku 2021 r. główna stopa wzrosła z 0,1 do 0,5 proc. Pierwszy raz od maja 2012 r. Później RPP podnosiła ją kolejno o 75 i dwa razu o 50 punktów bazowych. Obecnie znajduje się na poziomie 2,25 proc., czyli najwyższym od sierpnia 2014 r .

Na początku stycznia prezes NBP mówił na konferencji prasowej, że zważywszy na prognozy rozwoju sytuacji, będzie namawiał RPP do kolejnej podwyżki stóp procentowych. Tym razem o co najmniej 50 punktów bazowych. - Podwyższenie stopy procentowej do 3 proc. nie spowoduje żadnych negatywnych skutków w gospodarce, których należałoby się obawiać — stwierdził Glapiński.