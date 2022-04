Eksperci ostro o pomyśle rządu na pomoc kredytobiorcom. "Jak za Gierka"

Rząd nie czeka do tego momentu i wszystko wskazuje na to, że na ukończeniu są prace nad programem wsparcia kredytobiorców. RMF FM ustalił, że rozważane są trzy narzędzia . Jednym z nich ma być " czasowe ograniczenie marż dla banków ".

Banki przeciw ograniczeniu marż kredytowych

Banki to nie stacje paliw

- Banki nie mogą zejść ze swoich marż. To nie to samo co np. marża rafineryjna w przypadku producentów paliw - wskazuje w rozmowie z money.pl dr Bogusław Bławat, ekspert Akademii Leona Koźmińskiego (ALK).

Wykładowca z katedry bankowości, ubezpieczeń i ryzyka podkreśla, że marża kredytowa ma zapewniać bankom bezpieczeństwo. Przekonuje, że rząd nie jest uprawniony do tego, by zmuszać banki do schodzenia z marż. Tym bardziej że - jak twierdzi - i tak nie są one duże.