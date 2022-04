BGK prognozuje podwyżki stóp. Powyżej tej granicy trzeba będzie pomóc Polakom w spłacaniu rat

Niespodziewanie stopy procentowe w NBP wzrosły do poziomu 4,5 proc., co oznacza kolejne podwyżki rat kredytów. Niestety na tym się nie skończy. Według ekonomistów BGK w najbliższych miesiącach oprocentowanie może dobić do 5,5 proc. Jest szansa, że wyżej nie podskoczy. "Większa skala podwyżek wymagałaby działań osłonowych" - ostrzegają. Rząd pracuje nad pewnymi rozwiązaniami w tym zakresie.