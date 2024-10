Zbyt wątła rządowa kroplówka. "Powinna wzrosnąć o 4,4 mld zł"

"Jak dowiedział się DGP, Związek Miast Polskich (ZMP) szacuje, że tegoroczna tzw. kroplówka powinna wzrosnąć o ok. 4,4 mld zł. Wszystko po to, aby ubytki we wpływach z PIT w 2024 r. (spowodowane Polskim Ładem – reformami podatkowymi poprzedniego rządu) były w równym stopniu rekompensowane poszczególnym rodzajom JST" - czytamy.

Rozdział milionów

Dziennik przypomina, że Ministerstwo Finansów zdecydowało się podzielić kwotę 10 mld zł na dwie pule. Proporcjonalnie do udziałów w PIT ma być rozdysponowane między samorządami 8,2 mld zł, a pozostałe 1,8 mld zł będzie stanowiło uzupełnienie subwencji ogólnej. Dzięki temu samorządy mają zapewnione minimalne wsparcie (np. najmniejsze gminy, do 5 tys. mieszkańców, dostaną co najmniej 1 mln zł, a powiaty do 75 tys. mieszkańców – przynajmniej 3 mln zł).