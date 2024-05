Rewolucja w samorządowych finansach. Ujawniamy, kto zyska najbardziej

seryjny 13 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

I już Tusk aferę Protasiewicza o "seryjnych samobójcach" na drugi dzień przykrył aferą szpiegowską.. Sędziego od dawna obserwowali,, tylko służby kontrwywiadu Polski dały mu sygnał by się zwinął. Tak to się robi. Polską rządzą obecnie kryminaliści. Radzę się zastanowić nad wyborem kandydatów do PE. Myślicie ,że kto wysadził prezydenta Lecha Kaczyńskiego z siodła. Tusk i jego ekipa SB-ecka , Samolot wystartował z Okęcia tam aktywowano ładunek. Mistrzowskie zagranie wywalić go u Putina by nie można było prowadzić normalnego dochodzenia. Wszyscy co tylko coś wiedzieli na ten temat zaczęli popełniać samobójstwo. Trzeba troszkę kojarzyć fakty.