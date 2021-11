Złoty stoi nad przepaścią. Pierwsze ciosy wymierzyli sami politycy PiS

Złoty znajduje się obecnie na 12-letnim szczycie słabości wobec euro. Wspólna waluta kosztuje teraz ok. 4,71 zł, a dolar ok. 4,19 zł, co oznacza, że od początku roku osłabła odpowiednio o 3,4 oraz ponad 12 proc. Przebicie listopadowych pułapów może wywindować kurs polskiej waluty nawet w rejony 4,9 za jedno euro - ostrzegają analitycy.

Słaby złoty podmywa potencjał gospodarki i uderza nas po kieszeni

Robi się już więc naprawdę niebezpiecznie, szczególnie, że przy takich poziomach każde kolejne uderzenie w złotego zaczyna nam poważnie ciążyć.

- W mojej ocenie wpływ słabego złotego, zakładając długotrwały efekt kursowy, może wynieść ok. 0,3 pkt. proc. Słaby złoty będzie oddziaływał na wzrost cen towarów importowych, z których dużą część stanowią surowce energetyczne. Obecne poziomy złotego są już na tyle niebezpieczne, że uderzają w konkurencyjność importu, co z kolei może negatywnie odbić się na inwestycjach i zmniejszać potencjał naszej gospodarki. - mówi w rozmowie z money.pl Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium.

Pojawiają się jednak głosy mówiące, że przy tak słaby złotym musimy liczyć się z cenami wyższymi o nawet 0,5 pkt. proc. Nie brakuje również opinii przestrzegających przed dwucyfrową inflacją.

Bardzo słaby złoty to przekleństwo dla naszych pieniędzy

Z czego wynika ta seria ciosów w naszą walutę? Czynniki możemy podzielić na dwie grupy - zewnętrzne i krajowe. Zewnętrzne mają związek z umacnianiem się dolara, gdyż rynki spodziewają wzrostu stóp procentowych w USA (więcej na ten temat piszemy TUTAJ).

Złoty jest jednak jedną z najsłabszych walut wśród rynków wschodzących wraz z forintem i lirą turecką, która przeżywa obecnie pełnowymiarowy kryzys. To nie jest najlepsze towarzystwo dla polskiej waluty. Dlatego coraz częściej zwraca się uwagę na krajowe, czyli wewnętrzne problemy, które skłaniają rynki do wyprzedaży złotego. Prześledźmy je pokrótce.

- Szukając przyczyn słabości polskiej waluty, zwróciłbym uwagę na dwie rzeczy - jedna to niska dla inwestorów wiarygodność oraz nieczytelna komunikacja banku centralnego, co najlepiej było widać w miniony piątek. Wtedy prezes NBP przeprowadził de facto interwencję słowną na złotym, jednak nie miało to wpływu na notowania rynkowe - wyjaśnia nam ekspert Banku Millennium.

Złoty a polityka

O spadającej wiarygodności banku oraz często zmieniającym zdanie prezesie NBP (we wrześniu mówił np., że podwyżka stóp byłaby szkolnym błędem) napisano już wiele. Znacznie ciekawsze są wątki polityczne.

Według Grzegorza Maliszewskiego drugą przyczyną jest oddalenie się wizji wypłat pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy.

- Rok temu, kiedy Komisja zapowiadała wypłaty, złoty się umacniał wsparty lepszymi perspektywami gospodarczymi związanymi z KPO. Obecnie obserwujemy trend odwrotny. Przez konflikt rządu z Unią złoty jest więc słabszy, niż mógłby być. Dodatkowym czynnikiem jest wzrost napięcia przy granicy Polski z Ukrainą, jednak w tym wypadku jest to ryzyko w dużej mierze polityczne i nie wskazywałbym tej przyczyny jako głównego motoru deprecjacji polskiej waluty - komentuje specjalista.

W tych dwóch przypadkach za słabego złotego odpowiada rząd. Czy coś zrobiono na przestrzeni ostatnich miesięcy, aby temu zapobiec? Zobaczmy.

1. Problemy z KPO

Tak naprawdę pierwszy cios w złotego został wymierzony już wiele lat temu, kiedy rząd Beaty Szydło, a później Mateusza Morawieckiego zaczął konflikt z Unią Europejską na wewnętrzny użytek "polityki patriotycznej". Osią niezgody były ustawy, które wyszły spod egidy Zbigniewa Ziobry - naczelnego eurosceptyka prawicy, który zobaczył po tej stronie sceny politycznej paliwo wyborcze.

Punktem przełomowym był jednak kwietniowy wniosek premiera do Trybunału Konstytucyjnego, dzięki któremu de facto rząd zapewnił sobie pretekst do niewypełniania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, co zdaniem lwiej części ekspertów wypisuje nas prawnie z ram Wspólnoty.

Walka z Brukselą eskalowała do takich rozmiarów, że na początku po cichu, a później już głośno ustami komisarzy Komisja zaczęła wywierać nacisk na rząd PiS, aby wycofał się z unijnych rozwiązań, jak np. ws. Izby Dyscyplinarnej, niezgodnych z wspólnotowym i polskim prawem.

W sierpniu Jarosław Kaczyński powiedział, że zostanie ona usunięta, gdyż nie spełniła swojej roli. Minęły cztery miesiące i nic się w tej sprawie nie wydarzyło, a przepychanki między Solidarną Polską, prezydentem a PiS-em są coraz bardziej w tej kwestii widoczne. Po drodze Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej bez zaskoczenia przychylił się do wniosku premiera Morawieckiego z kwietnia tego roku, co jeszcze bardziej zaogniło sytuację na linii Warszawa-Bruksela.

2. Kryzys na granicy

Drugim powodem słabości złotego, który jednak nie jest najważniejszy, to kryzys na naszej wschodniej granicy. I w tym temacie rząd nie zrobił wiele, aby pomóc sobie, a przez to także polskiej walucie.

Przypomnijmy, że pod koniec czerwca tego roku białoruskie władze wezwały do kraju swojego ambasadora przy Unii Europejskiej, a przedstawiciela UE w Mińsku poprosiły o wyjazd do Brukseli.

Białoruś zawiesiła również udział w unijnym Partnerstwie Wschodnim i rozpoczęła procedurę zawieszenia działania umowy o readmisji, która zakłada między innymi, że Białoruś będzie przyjmować z powrotem nielegalnych imigrantów, którzy z jej terytorium trafią do krajów unijnych. Była to reakcja na unijne sankcje nałożone m.in. za skąpanie we krwi praw człowieka przez Łukaszenkę.

Pytanie o odpowiedzialność polityczną Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest jak najbardziej zasadne, ponieważ już wtedy polski rząd dostał jasny sygnał, że coś niedobrego będzie się dziać na wschodniej granicy. Pytanie, czy cokolwiek zostało w tej kwestii zrobione, aby nie doszło do kryzysu, jaki mamy obecnie.

Kurs złotego jak w soczewce skupia więc te wszystkie problemy. Rozwiązanie choć jednego z nich ulżyłoby każdemu z nas.

