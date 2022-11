Będzie nowa ulga w podatkach. Rząd szykuje zmiany

O planowanych zmianach pisze portal prawo.pl. Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje nad rozwiązaniem wprowadzającym możliwość odpisu podatkowego na wymianę azbestu . "Chodzi m.in. o to, by można było odliczać od podstawy podatku dochodowego od osób fizycznych wydatki poniesione na materiały budowlane i usługi związane z wymianą dachu na bezazbestowy" - czytamy.

Potrzeba dodatkowych 50 lat na wymianę azbestu

Zmiany miałyby przyspieszyć realizację krajowego planu wymiany azbestu, przyjętego w 2002 r. Rządowy plan zakładał usunięcie tego typu pokryć dachowych do 2032 r . Pod koniec października tego roku olsztyńska delegatura Najwyższej Izby Kontroli przedstawiła wyniki raportu dotyczącego realizacji programu.

- Do teraz usunięto niecałe 17 proc. z prawie 8,5 mln ton zinwentaryzowanych wyrobów azbestowych. Do unieszkodliwienia pozostało 7 mln ton - powiedział dyrektor olsztyńskiej NIK Piotr Górny, dodając, że w ocenie Izby brak jest szans na zrealizowanie rządowego terminu usunięcia azbestu do 2032 r.