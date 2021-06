Będzie nowy typ podatnika w Polsce. Minister ujawnia plany

Jak oszacował, na około 2,5 mln kas fiskalnych w Polsce, przypada około 1 mln terminali. Do końca roku terminale ma udostępnić kolejne 300 tys. firm. Resort finansów jest jednak zdania, że tę reformę transakcyjną trzeba przyspieszyć, dlatego też w najbliższych tygodniach zaproponuje wprowadzenie nowego typu podatnika.

Podatnik bezgotówkowy w wersji silver i gold

Zachętą dla przedsiębiorców do transakcji bezgotówkowych miałaby być nowa ulga. - Przedsiębiorca nie ponosiłby kosztów przez pierwszy rok od podłączenia terminala. Ale nam, Ministerstwu Finansów, zależy na tym, by po roku tego podatnika nie zostawić samego - podkreślił wiceminister.

- Czyli na każdą złotówkę, którą przedsiębiorca wyda na obsługę terminala, zwróci mu się w podatkach 2 zł - wskazał przedstawiciel resortu finansów. Maksymalna kwota odliczenia to 1 tys. zł. Z pakietu silver będzie można skorzystać przez dwa lata. Jeszcze więcej jednak przedsiębiorca uzyska w złotym wariancie.

- To jest nasz klient premium. Zaproponujemy mu dwie rzeczy: po pierwsze podwojony w swojej wysokości pakiet ulg [względem pakietu silver - red.], po drugie będą one przyznane na czas nieograniczony - ogłosił wiceminister Jan Sarnowski.

To oznacza, że podatnik będzie mógł sobie odliczyć do 2 tys. zł każdego roku, w którym będzie udostępniać klientom płatności bezgotówkowe. Pakiet ten będzie przysługiwać firmom o obrotach na poziomie przynajmniej 50 tys. zł.

Do pakietu gold jednak najbardziej zachęcić powinna ostatnia propozycja MF - zwrot podatku VAT do 15 dni. Jak przekonywał wiceminister, to najszybszy termin zwrotu w całej Unii Europejskiej.