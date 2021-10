Będzie podatek od luksusu? Morawiecki: myślimy o tym

Pycha i Szmal 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Udają, OSZUKUJĄ że rozdają najbiedniejszym, licząc, że ciemny lud to kupi! Inflacja to przecież podatek od biedy: w sklepach zostawiamy więcej kasy, więc wpływy VAT większe (powie się ciemnemu ludowi, że to uszczelnienie i łapanie przestępców), biznes za obrót tymi samymi towarami płaci większy podatek, wszak towary droższe, ludzie ci, co wywalczą podwyżkę, też większy podatek zapłacą. Wpływy do budżetu się zwiększą. A wydatki nie! Na podwyżki dla nauczycieli - nie ma, dla pracowników służby zdrowia - nie ma, dla niepełnosprawnych - nie ma. Wszyscy zatrudnieni w budżetówce zarobią tyle samo, co zarabiali, tylko wydawać muszą więcej. Najniższa pensja wstrzymana - czyli najbiedniejsi też zarobią tak jak zarabiali wcześniej i tylko wydatki im wzrosną. Podobnie niepełnosprawni utrzymujący się z zasiłków i rent. RZĄD KRADNIE NAJBIEDNIEJSZYM!!!