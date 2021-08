Cudzoziemcy skorzystają na Polskim Ładzie. Zapłacą niższy PIT niż Polacy

Ulga ma być skierowana do osób, które przed zamieszkaniem w Polsce przez co najmniej trzy lata mieszkały za granicą. Dodatkowo muszą mieszkać Polsce po przeprowadzce przez pełne cztery lata i tutaj płacić podatki od całości swoich dochodów.

Jak to będzie wyglądać w praktyce? Rafał Frączyk z Crido wyjaśnia w "Dzienniku Gazecie Prawnej" podając przykład obywatela Wielkiej Brytanii lub Ukrainy, który przeniósł się w 2022 r. do Polski i stał się polskim rezydentem podatkowym.

W 2022 roku uzyskał on dochód, który powinien być opodatkowany według skali podatkowej PIT (czyli stawek 17 i 32 proc.). Jeśli jego dochód w Polsce wyniesie na przykład 50 tys. zł, to zgodnie z obecnymi przepisami będzie musiał zapłacić ok. 8 tys. zł (blisko 7974,88 zł - podatek należny), jeżeli nie korzysta z ulg i odliczeń. W takim wypadku jeśli przyjmie 2022 rok za bazowy, to z skorzysta z ulgi w 2023 roku.