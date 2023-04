Egzekucja podatków. Rząd szykuje duże zmiany

Matylda 32 min. temu zgłoś do moderacji 7 2 Odpowiedz

Panie Ministrze, puk puk ? Dostałam 380 zł podwyżki, skąd mam brac pieniadze na rosnące ceny ? Rosnący czynsz, ceny produktów spożywczych, a teraz jeszcze ograbią mnie podatkami? A biltety do teatru i opery - mnie, polonistce, niezbędne .... A stosowna odzież bym mogła godnie reprezentować oświaty kaganek ? Broszka, apaszka, szpilki, biżuteria... to wszystko jest potrzebne na moim stanowisku pracy... a koszty serwisu samochodu bym mogła dojechać ? Ostatnio byłam na serwisie... 2 tryglodytów, ubrudzonych po szyję guzdrało się cały dzień z wymianą jakiejś uszczelki czy czegoś takiego.. nie wiem pokazywali to nie wyglądało to na uszczelkę bo jakaś metalowa a nie z gumy.... opadły mi ręcę jak się dowiedziałam, że wymonotowali i włożyli z powrotem cały silnik... rozważam pozew bo po takim wyjęciu silnika, kto wie czy czegoś tam tam nie popsuli. A... i najlepsze... stwierdzili że cena to 1500 zł.. wysmiałam tylko, bo na tyle to ja muszę cieżko ponad tydzień pracować i muszę mieć kwalifikacje a nie pukać i stukać. Uwazajcie na takich oszustów