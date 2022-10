Informatycy i specjaliści potrzebni w kraju. Rosja odracza ich mobilizację

Preferencyjne przepisy dla IT

Dzięki temu będą mogły ubiegać się m.in. o zerową stawkę podatku dochodowego do końca 2024 r., jak również o obniżenie składek ubezpieczeniowych o 7,6 proc. na każdego pracownika. Oszczędzone im również będą audyty terenowe Federalnej Służby Podatkowej, które mają zostać odroczone do marca 2025 r. Firmy IT będą mogły też liczyć na dostęp do preferencyjnych pożyczek oprocentowanych na 3 proc.

Mobilizacja ich ominie

Nowe przepisy nie ominą też zatrudnionych w firmach IT. Pracownicy do 27. roku życia będą cieszyć się dostępem do preferencyjnych kredytów hipotecznych. Co jednak najistotniejsze, pracownicy akredytowanych firm informatycznych unikną częściowej mobilizacji ogłoszonej w Rosji przez Władimira Putina. Jednak by skorzystać z tej możliwości, zatrudniony musi mieć specjalistyczne wyższe wykształcenie.