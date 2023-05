"Jesteśmy frajerami?" Rafał Brzoska nie gryzie się w język w kwestii podatków

AdaM 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

A cóż to takiego są podatki - to jest nic innego jak kara za to że pracujemy a ci co nie pracują dostają wszelkiego rodzaju premie za to że nie pracują żeby chociaż musiał w zamian miotłą ruszyć. Jedynym utrudnieniem jest dostarczenie miliona karteczek potwierdzających to że mu się te premie należą