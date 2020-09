Karuzela VAT. KAS wykryła pośrednika

Straty na ponad 4 miliony złotych. Policjanci zlikwidowali arsenał broni i fabrykę papierosów

Do czego potrzebny jest olej posmażalniczy? Choć zwykle traktowany jest jako odpad, to może być również używany jest do produkcji paliwa opałowego, a także jako surowiec do wytwarzania estrów metylowych.