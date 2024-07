Lewica chce podatku zdrowotnego. "Nie byłoby dziury w NFZ"

Sebastian Gajewski (Lewica) w rozmowie z Polskim Radiem 24 zapytany został o przygotowany przez Lewicę projekt zastąpienia składki zdrowotnej podatkiem. 2 lipca wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny powiedział, że założenia takiego projektu ustawy są gotowe do przekazania ministrowi finansów Andrzejowi Domańskiemu. Pomysł Lewicy zakłada zamianę składki zdrowotnej na podatek, który obejmowałyby również płatników CIT. Money.pl informował, że miałaby to być danina w wysokości 9 proc.

Zmiany w składce zdrowotnej

- To nie jest nowy podatek, tylko coś, co ma zastąpić składkę zdrowotną - zaznaczył wiceminister Gajewski. - Dzięki takiemu rozwiązaniu można zapewnić, by nie było dziury w NFZ, jak jest dziś. A po drugie, można w ten sposób zmniejszyć obowiązki daninowe i przedsiębiorców i pracowników - podkreślił i zapewnił, że po zmianach "nikt nie zapłaci więcej".