Marek Belka broni "swojego" podatku. Zniesienie tej daniny nakręciłoby inflację

- Każdy podatek, jeżeli się go obniża, to ludziom robi dobrze, a inflację tylko wzmacnia - stwierdził we wtorek Marek Belka w rozmowie z RMF FM. Były premier, prezes NBP i minister finansów, był pytany o tę sprawę w związku z pojawiającymi się propozycjami likwidacji lub zawieszenia wprowadzonej przez siebie daniny.