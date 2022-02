Milion osób złożyło już e-zeznanie podatkowe za 2021 r. Nie warto się jednak spieszyć. W e-PIT mogą być błędy i haczyki

Jak wynika zdanych Krajowej Administracji Skarbowej do środy z fiskusem rozliczyło się już milion podatników. KAS przygotował e-deklaracje za 2021 r. dla 23,3 miliona osób.

Szefowa KAS Magdalena Rzeczkowska podkreśliła, że usługa Twój e-PIT cieszy się niesłabnącą popularnością.

- Cieszymy się, że podatnicy tak chętnie korzystają z naszych e-rozwiązań. Jesteśmy otwarci na potrzeby naszych klientów. Oferujemy im nowoczesne usługi, które spełniają ich oczekiwania. Stawiamy na cyfryzację, dzięki której coraz więcej spraw podatkowych można załatwiać przez internet - wskazała.

Z kolei zastępczyni szefowej KAS Anna Chałupa podkreśliła, że dzięki usłudze Twój e-PIT podatnicy mogą w wygodny i bezpieczny sposób, złożyć zeznanie, bez konieczności wychodzenia z domu.

- W ramach usługi mają dostęp do historii swoich e-PITów, a także do innych naszych e-usług oferowanych przez e-Urząd Skarbowy. Co ważne, rozliczając się elektroniczne dostaną szybciej zwrot podatku – urząd skarbowy zwróci im nadpłatę w ciągu 45 dni - przypomniała.

Zanim zatwierdzimy e-deklarację, warto ją jednak dobrze sprawdzić samemu. Jak donosiły niedawno media, osoby, które nie ukończyły 26. roku życia, miały w zeznaniach sporządzonych przez skarbówkę za 2021 r. wykazaną zawyżoną kwotę podatku do zwrotu. KAS poinformował, że rozliczenia tych podatników zostały już poprawione.

Nie można wykluczyć, że podobny problem napotkają inni podatnicy, którzy chcą skorzystać z ustawowych zwolnień. Ponadto standardowo w zeznaniu takim nie ma uwzględnianych ulg i preferencji - trzeba je samemu nanieść.

Jeśli z winy Urzędu Skarbowego zeznanie okaże się błędne, to i tak nie będzie ponosił on za to odpowiedzialności. Natomiast będzie musiał oddać fiskusowi zawyżony zwrot, który otrzymał z urzędu skarbowego.

W 2022 roku Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała na podstawie posiadanych przez siebie danych zeznania roczne za 2021 r. dla 23 295 876 podatników. Ponad 1 mln PIT-ów złożono: 843,5 tys. deklaracji PIT-37; 117,8 tys. deklaracji PIT-28; 26,9 tys. deklaracji PIT-38; 6,6 tys. deklaracji PIT-36; 6,9 tys. oświadczeń PIT-OP.

Dostęp do usługi Twój e-PIT możliwy jest wyłącznie przez e-Urząd Skarbowy na stronie podatki.gov.pl.

Do e-Urzędu Skarbowego można zalogować się: Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem, poprzez bankowość elektroniczną oraz aplikację mObywatel. Umożliwia to skorzystanie Twojego e-PIT oraz innych usług skarbowych. Do samej usługi można zalogować się także danymi podatkowymi.

Informacje związane z rozliczeniem podatku PIT za 2021 r., podatnicy znajdą na stronie podatki.gov.pl w dedykowanej zakładce Twój e-PIT.

