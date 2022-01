Ministerstwo Finansów odpowiada na artykuł money.pl. "Podawanie przykładu jednego podatnika jest niezasadne"

Zmiany zawarte w Polskim Ładzie mają być korzystne lub neutralne dla 18 mln Polaków, w tym dla 8 mln osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Przedstawiciele rządu przekonują, że w kieszeniach podatników ma zostać ok. 17 mld zł .

Beneficjenci Polskiego Ładu ustaleni na podstawie danych ZUS-u

W artykule sprzed kilku dni poruszyliśmy również kwestię, że przy szacowaniu wpływu Polskiego Ładu na portfele Polaków rządzący oparli się na danych za 2018 r. Od tamtego czasu jednak minęły już cztery lata, a zarobki Polaków zmieniły się znacząco, choćby poprzez kilka podwyżek płacy minimalnej . Jak to tłumaczy MF?

MF: uwzględniliśmy, że ktoś może zarabiać tylko przez kilka miesięcy

W rozmowie z money.pl dr Sławomir Dudek, były wieloletni pracownik Ministerstwa Finansów, a obecnie główny ekonomista FOR, wskazał na przykład podatnika zarabiającego 36 tys. zł miesięcznie, który pracę rozpoczął w grudniu 2021 r. Oznacza to, że w ubiegłym roku jego przychód roczny wynosi 36 tys. zł. Po podzieleniu kwoty przez dwanaście miesięcy okazuje się, że jest on w grupie podatników z pensją minimalną.