Ministerstwo Finansów. Resort preferuje bezgotówkowych i oferuje im przywilej podatkowy

Polacy wciąż przyzwyczajeni są do płacenia gotówką. Nie jesteśmy jak Skandynawowie, dla których monety w portfelu to "wspomnienie dzieciństwa" i coraz bardziej powszechna obecność terminali płatniczych nawet w małych sklepach tego nie zmienia.

Ministerstwo Finansów ma do naszego przywiązania do gotówki inny stosunek i chciałoby, abyśmy częściej sięgali po kartę. Tadeusz Kościński już kilka lat temu dał się poznać jako orędownik ustawy wspierającej płatności bezgotówkowe i choć projekt dwukrotnie trafił już do kosza, minister nie daje za wygraną.