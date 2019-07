podatki oprac. Marcin Lis 36 minut temu

MSWiA znów zabiera głos o bykowym. Tajny projekt został odrzucony

Podatek bykowy wrócił do debaty publicznej za sprawą artykułu w "Gazecie Wyborczej". Dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji była to okazja, by po raz kolejny zapewnić, że nie zamierza karać bezdzietnych.

